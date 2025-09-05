Aktualisiert: Termine im Friedenskampf

Die Demonstration führt zu Kundgebung und Konzert auf der Reichstagswiese „All Eyes on Gaza - Stoppt den Genozid“ und sie schließt sich auch dem Aufruf zu dem Konzert an. An der erfreulich klaren Position gegen Völkermord in Gaza gibt es von Teilen der Linkspartei oder auch aus der „antideutschen“ Zeitung Jungle World Kritik.

Gegenüber dem Redaktionsschluss des Rote Fahne-Magazins 18/25 hat sich der Termin der Demonstration gegen das NATO-Manöver „Red Storm Bravo“ in Hamburg geändert. Wie schon durch Rote Fahne News informiert, findet diese Demonstration jetzt ebenfalls am 27. September statt, wie auch die Demonstration „Wir vergessen Gaza nicht“ in Düsseldorf.

Ein herausforderndes Wochenende für Friedenskämpfer, wie auch der darauf folgende Freitag (Feiertag), der 3. Oktober, mit den großen Friedensdemonstrationen in Berlin und Stuttgart.