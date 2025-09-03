Arbeiter streiken bei Hyundai Motor

Am 1. September - Laborday in den USA - organisierten Gewerkschaften und die Anti-Trump-Bewegung Proteste in rund 1.000 Orten in den USA unter der Losung "Workers Over Billionairs" (Arbeiter vor Milliardäre). Einer der größten Aktionen fand in Chicago statt, der Stadt, in die Trump demnächst die Nationalgarde schicken will. Bis zu 10.000 Menschen demonstrierten durch die Stadt vor allem gegen die brutale Razzien- und Abschiebepolitik der Einwanderungsbehörde ICE und den faschistischen Staatsumbau. Es gab größere Proteste in der San Francisco Bay Area, z.B. eine 17-Meilen lange Menschenkette in Mountain View, New York City, Boston, Houston, aber auch in vielen kleineren Städten. Der typische Kommentar aus dem Weißen Haus zu den Protesten: Kein US-Präsident hätte jemals mehr für die Arbeiter getan als Donald Trump!