AUF Gelsenkirchen: Benefiz-Essen für Gaza

Spenden, die bei dem Essen eingehen, sind für die Soforthilfe in Gaza und für den Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses. Das Essen findet heute, Freitag, den 5. September, um 19 Uhr in Treff International in der Hauptstraße 40, in Gelsenkirchen, statt.



Mahmoud Atiq, einer der Kandidaten von AUF Gelsenkirchen für die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen und selber Palästinenser, kocht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Essens schmackhafte palästinensische Spezialitäten. Der Pauschalpreis fürs Essen beträgt 10 Euro plus Spende in beliebiger Höhe. Guten Appetit