2. ICOR-Frauenkonferenz und theoretisches Seminar der Weltfrauenkonferenz

Die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen (WWC) organisiert vom 27. bis 30. November ein Theoretisches Seminar, das einen einzigartigen Rahmen für eine fundierte und wegweisende theoretische Auseinandersetzung im Kampf um die Befreiung der Frau schaffen soll.



Zur Erinnerung: Am 26. November 2025 wollen wir die 2. ICOR-Frauenkonferenz mit Gästen in Kathmandu, Nepal, durchführen, bevor dann vom 27. bis 30. November 2025 dort das theoretische Seminar der Weltfrauen stattfindet. Die ICOR lädt euch zum 26. November gemeinsam mit der Gastgeberin Durga Paudel von der ICOR-Organisation NCP/Mashal ein. Es wird nur ein Unkostenbeitrag für Essen und Räumlichkeiten erhoben. Die genaue Tagesordnung und den Zeitablauf schicken wir euch nach eurer Anmeldung.



Als revolutionäre Weltorganisation steht die ICOR in engem Schulterschluss mit der weltweiten Frauenbewegung und unterstützt die Initiativen und Aktivitäten der WWC. Wir rufen daher alle ICOR-Mitgliedsorganisationen und Freunde der ICOR dazu auf, die Einladung zum Theoretischen Seminar in ihren Strukturen weiterzutragen und auch weitere Kräfte aus dem weltweiten Frauenbefreiungs- und revolutionären Kampf einzuladen.



Wir bitten um umfassende Unterstützung für das Seminar in allen Bereichen sowie um die Verbreitung dieser wertvollen Arbeit, zu deren treibenden Kräften insbesondere revolutionäre Organisationen gehören. Ziel ist es, der gesamten Bandbreite der weltweiten Bewegung der Basisfrauen auf der Weltfrauenkonferenz ihren gebührenden Platz zu verschaffen. Jede Organisation sollte Verantwortung dafür übernehmen, verbündete und befreundete politische Kräfte über diese wichtigen Ereignisse zu informieren.

Am 26. November 2025 organisiert die ICOR ihre 2. Frauenkonferenz und setzt damit eine praktische Seite der Resolutionen der 5. Weltkonferenz in die Tat um. Die Konferenz wird ein bedeutender Treffpunkt sein, um die konsequentesten Kräfte im Frauenbefreiungskampf, die revolutionären Parteien und Organisationen, zu stärken. Sie bietet eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch und zur Entwicklung wegweisender Perspektiven, wie etwa zur Stärkung des frauenpolitischen Profils der ICOR und ihrer Frauenkoordination.



Wie bereits bei der 1. Frauenkonferenz sind auch befreundete Organisationen herzlich eingeladen, mit ihren Beiträgen die Konferenz zu bereichern.



Wir rufen alle ICOR-Organisationen dazu auf, ihre Delegierten zur 2. Frauenkonferenz zu entsenden und aktiv zum Erfolg der Konferenz beizutragen. Mit Berichten über die Frauenarbeit in euren Ländern, euren Einschätzungen, Vorschlägen und eurer aktiven Mitwirkung an der Frauenkoordination wird die Konferenz einen bedeutenden Fortschritt für die gesamte ICOR-Arbeit darstellen.



Detaillierte Informationen zu Inhalt und Ablauf der Konferenz folgen in den kommenden Monaten.



Fragen und Anmerkungen könnt ihr gerne an folgende Adresse senden: icor_women@proton.me

Kämpferische Grüße