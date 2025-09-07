Erfolgreiche Konferenz Zimmerwald 2.0

Dank des Hybrid-Formats konnten sich neben den Präsenzteilnehmerinnen und -teilnehmern viele Leute online zuschalten und gleichberechtigt mitdiskutieren.

Eingeladen hatte die United Front gegen Krieg, Faschismus und Umweltzerstörung. Die Konferenz diente dem Meinungs- und Erfahrungsaustausch und einer streitbaren Strategiedebatte zwischen internationalistischer Kriegsgegnern. In einer sehr lebhaften und engagierten Atmosphäre wurde um Konsens für den Kampf gegen die Kriegstreiberei aller Imperialisten gerungen.

Die Konferenz war in drei Themenblöcke gegliedert:

Weltkriegsgefahr: Alarmstufe Rot?

Faschismus und Kriegsvorbereitung Hand in Hand

Wie stärken wir die weltweite Bewegung gegen Faschismus und Krieg?

Zu jedem Themenblock gab es sechs Impulsbeiträge und anschließend eine lebendige Diskussion mit sehr vielen Beiträgen.

Die Streitkultur war durchgängig solidarisch und respektvoll, auch bei den Punkten, wo noch keine Einmütigkeit errungen werden konnte. Das sehr komplexe Thema bedarf für eine solide Berichterstattung noch etwas mehr Zeit. Rote Fahne News wird berichten.