Leserbrief
Es geht um Profitinteresse
Liebe Redaktion, vielen Dank für den Artikel „Nordrhein-Westfalen – Landesregierung schützt Umweltverbrecher“ am 2. September auf Rote Fahne News und den Bezug zu Kommunalwahlen und AUF.
Korrespondenz aus Wuppertal
Damit einher gehen natürlich auch Proteste. Die WDR Lokalzeit Bergisch-Land brachte am 1. September einen zum Thema passenden Bericht über Proteste in Remscheid, sowie ein Video und ein enthüllendes Interview über Positionen des Remscheider Dezernenten, dass es um Profitinteressen geht.