Finale in Smiling Valley

Moloeni zusammen. Von Montag bis Mittwoch haben wir das Dach gesetzt. Heute, 4. September, ist unser Finale – wir geben alles, um die 300 Steine rund ums Dach zu mauern und die Fenster und Türen einzubauen, denn morgen geht der Flieger zurück. Das wird nochmal ein richtiger Sprint …

Bewusst haben wir nochmal an der Straße Spenden gesammelt. Viele gaben gerne für dieses tolle Projekt kleinere und größere Spenden, bis jetzt 508,52 Rand, was für die Verhältnisse hier sehr viel ist.

Wir halten euch auf dem laufenden.

Viele Grüße aus Südafrika.