Furchtbares Erdbeben fordert mindestens 1.400 Todesopfer

Viele Orte in der bergigen Grenzregion zu Pakistan sind weiterhin shcwer oder gar nicht erreichbar. Erdrutsche und Felsstürze blockieren Zufahrtsstraßen. Ein schweres Nachbeben gestern sorgte für Panik und behinderte die Rettungsarbeiten zusätzlich. Manche Helfer müssen drei Stunden laufen, um Dörfer zu erreichen.

Schon vor dem Erdbeben lebten fast die Hälfte der Bevölkerung in großer Armut. Ohne genügend Essen oder sauberes Trinkwasser. Nun ist die Lage noch dramatischer. Überlebende sitzen im Freien unter notdürftigen Planen, ohne Schutz. Seit die Taliban wieder an die Macht gekommen sind, ist zusätzlich das Netz internationaler Hilfe stark ausgedünnt.

