Großdemo gegen die IAA

Liebe Umweltschützerinnen und Umweltschützer, liebe Beschäftigte der Autoindustrie und andere Arbeiterinnen und Arbeiter, die Umweltgewerkschaft München und Aktivisten der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz laden Euch herzlich ein, an Aktivitäten gegen die Internationale Automobil-Ausstellung in München vom Dienstag, den 9. September, bis Sonntag, den 14. September teilzunehmen.

Hier die neuesten Infos:

1. Auf dem Mobilitätswende-Camp der IAA-Gegner, im Luitpold-Park ist Zelten möglich, U-Bahn-Station Scheidplatz, vom Hauptbahnhof mit der U3 Richtung Moosach oder der U2 Richtung Feldmoching.

Am Mittwoch, den 10. September, gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr ein Buntes Zelt: Veranstaltung der Umweltgewerkschaft München mit einem Aktivisten der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz mit Kurzstatements zur Einleitung und Diskussion. Der Titel lautet: Gemeinsam die Erde vor dem Kollaps retten! – Für ein umweltgerechtes öffentliches Nahverkehrssystem in München und im Umland zum 0-Tarif und ein attraktives, sicheres und durchgängiges Radwegenetz!

Am Freitag, den 12. September, gibt es von 15 Uhr bis 17 Uhr ein Buntes Zelt: Vorstellung des Buches „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! -

Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur!“

mit anschließender Diskussion.

2. Zur Großdemo am Samstag, 13. September: Um 14.30 Uhr finden die Auftaktkundgebung und der Demozug von und zum Mobilitätswendecamp, vom Karolinenplatz, das ist der mit dem Obelisk, in der Nähe vom Königsplatz statt. Danach sind Abschlussparty auf dem Camp und eine Fahrrad-Demo: Beginn 12 Uhr und Ende 14.30, von und zum selben Ort, Achtung: Die Umweltgewerkschaft ist an den grünen Westen erkennbar!

Bitte ladet auch Eure Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Eure Familie und andere Kontakte ein!

Weiteres: Der Mobilitätswende-Kongress der Rosa-Luxemburg-Stiftung beginnt am Samstag, 19 Uhr, an der TUM (Techn.Uni.Mü.), Arcisstr. 21, Nähe U Theresienstraße.