Zimmerwald 2.0

Hier kann ich spenden

Heute läuft die Konferenz Zimmerwald 2.0 in der Schweiz. Wer online teilgenommen hat, ist herzlich eingeladen, für dieses wichtige politische Event zu spenden.

Hier kann gespendet werden:

Konto: Solidarität International
IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84
Stichwort: United Front
SWIFT/BIC: WELADED1GEK