Italienische Dockarbeiter drohen mit „Stilllegung ganz Europas“, falls die Hilfsflotte für Gaza blockiert wird

Eine Gewerkschaft, die Hafenarbeiter in einem der größten Häfen des Mittelmeers vertritt – einem wichtigen Umschlagplatz für israelische Waren – hat angekündigt, „alles zu blockieren“, sollte Israel die Hilfsflotte daran hindern, den Hafen anzulaufen. ...



Italienische Hafenarbeiter haben gedroht, „ganz Europa lahmzulegen“ und alle Lieferungen nach Israel zu blockieren, sollte die Kommunikation mit der aktuellen Hilfsflotte für Gaza abbrechen. Diese Drohung markiert eine deutliche Eskalation in der langen Geschichte der Solidaritätsaktionen der Hafenarbeiter für Palästina.

Bei einer Kundgebung im Hafen von Genua – einem der beiden größten Handelshäfen Italiens – sagte ein Hafenarbeiter im Namen der Unione Sindacale di Base (USB), einem Zusammenschluss verschiedener Basisgewerkschaften in Italien, der als der größte seiner Art gilt: „Wenn wir den Kontakt zu unseren Schiffen, zu unseren Kameraden verlieren – und sei es nur für 20 Minuten –, werden wir ganz Europa lahmlegen.”

„Unsere jungen Frauen und Männer müssen unversehrt zurückkommen, und diese gesamte Fracht, die dem Volk gehört und für das Volk bestimmt ist, muss ihr Ziel erreichen, bis zur letzten Kiste.“

„Jedes Jahr verlassen 13.000 bis 14.000 Container diese Region in Richtung Israel. Nicht ein einziger Nagel wird mehr den Hafen verlassen“, fuhr er fort.



Hier gibt es den Originaltext