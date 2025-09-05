Indonesien
Jakarta: Frauen schwenken Besen gegen Staatsgewalt
Hunderte Frauen in rosa Kleidung nahmen am Mittwoch in der indonesischen Hauptstadt an Protesten gegen Korruption und Polizeibrutalität teil und schwenkten Besen als Symbol für ihre Forderungen, während Präsident Prabowo Subianto zur Militärparade nach China flog. Die Frauen trugen Schilder mit Slogans wie „Reformiert die Polizei” und „Eure süßen Versprechen verursachen Diabetes” und schwenkten Besen, um symbolisch „den Schmutz des Staates ... und die Unterdrückung durch die Sicherheitskräfte wegzufegen”. Präsident Prabowo hatte die Proteste als "Verrat" bezeichnet, jedoch auch Polizisten suspendiert, die für den Tod eines Motorradtaxifahrers verantwortlich gemacht werden.