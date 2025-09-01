Jetzt erst recht: Alle Zusammen gegen Krieg und Faschismus!

Kurz vor dem Antikriegstag 2025 dreht der Militarismus in Deutschland auf:

Eröffnung der größten Munitionsfabrik Europas durch Rheinmetall

Gründung des „Nationalen Sicherheitsrats“ durch die Bundesregierung

Gesetz zum Wehrdienst

Verbot des Protestcamps von Rheinmetall entwaffnen in Köln

Verbot der Solidaritätsdemo für Gaza in Frankfurt

Polizeikessel gegen Demonstranten in Köln am 30.10. bis zum frühen Morgen

Tagung des militärisch-industriellen Komplexes in Düsseldorf mit Regierungsvertretern, Bundeskriminalamt und Offizieren – ausgerechnet am Antikriegstag!

Die Kriegsvorbereitung nach außen geht einher mit Aufrüstung gegen den „inneren Feind“, gegen die Kriegsgegner und Antifaschistinnen und Antifaschisten!

Jetzt sieht man, dass sie es bitter ernst meinen mit der Aufrüstung und Militarisierung! Jetzt sieht man, wie die Faschisierung des Staatsapparats mit der Kriegsvorbereitung zusammenhängt. Aber diese Unterdrückung schüchtert uns nicht ein, sie schweißt uns noch mehr zusammen.

Jetzt läuft die Propaganda von den angeblich „gewaltbereiten“ Demonstranten. Wir protestieren gegen die Kriminalisierung von Antimilitaristinnen und Antimilitaristen! Nicht die Kriegsgegner sind die Gefahr, sondern der Krieg der Herrschenden nach außen und innen!

Also: drehen wir noch mehr auf als die Kriegstreiber! Jetzt erst recht: Alle zusammen zu den Kundgebungen und Demonstrationen am Antikriegstag und allen folgenden Demonstrationen gegen die Kriegsvorbereitung: Gaza-Demos am 27.9. in Berlin und Düsseldorf, Friedensdemos am 3. Oktober in Berlin und Stuttgart, am 11.10. in Nörvenich!

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, sorgen wir dafür, dass die Gewerkschaften Kampforganisationen auch gegen Krieg und Faschismus werden!

Stoppen wir die Kriegswirtschaft! Nein zur Wiedereinführung der Wehrpflicht! Keinen Fußbreit den Faschisten. Legen wir den Kriegstreibern das Handwerk!