Gaza-Solidarität
Kundgebung „Stoppt den Völkermord in Gaza! Keine Waffen in Kriegsgebiete! Frieden statt Wettrüsten!“ in Berlin
Das Bündnis Sahra Wagenknecht und andere Mitveranstalter werden am 13. September, um 14 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin eine Kundgebung unter dem Motto „Stoppt den Völkermord in Gaza! Keine Waffen in Kriegsgebiete! Frieden statt Wettrüsten!“ durchführen. Sahra Wagenknecht, die Rapper BAUSA und Massiv, sowie Peter Maffay, Dieter Hallervorden und Gabriele Krone-Schmalz unterstützen die Kundgebung bzw. werden live auf der Bühne stehen. Die MLPD unterstützt die Kundgebung und nimmt aktiv teil.