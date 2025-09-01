Linkes Forum stellt Spitzenkandidaten vor und setzt auf Fediverse-Netzwerke

Er erklärt, was ihn motiviert, politisch aktiv zu sein und damit auch erneut zu kandidieren, nachdem er bereits von 2009 bis 2020 im Stadtrat war.

Und: Wir wollen künftig nur noch Soziale Netzwerke aus dem Fediverse unterstützen (auch wenn wir uns noch in der Übergangsphase befinden). Unsere Kandidatenvorstellung zur Kommunalwahl in Radevormwald können Sie also zuerst auf unserem Peertube-Kanal sehen!

Kein Tracking, keine Werbung, keine Algorithmen, kein Einfluss von Tech-Monopolisten, aber unabhängig und kostenlos! Im Fediverse sind Soziale Netzwerke sozial – dezentral und von den Menschen selbst getragen! Das passt auch zu unserer Politik.

Das Video entstand mit der fachkundigen Beratung der Mediengruppe Neuer Weg und worde dort geschnitten.ist ebenso auf unserer Webseite verlinkt. Aktuelle Meldungen werden wir künftig auch über Mastodon verbreiten, den Kurznachrichtendienst des Fediverse.

Nicht vergessen: Am 14. September in Radevormwald