Montagsdemo zu Gaza: Diesmal auf dem Margarethe-Zingler-Platz

Sie wird am 8. September um 17.30 Uhr stattfinden. Diesmal aber nicht wie gewohnt auf dem Preuteplatz, sondern der Treffpunkt ist diesmal der Margarethe-Zingler-Platz. Die Montagsdemo Gelsenkirchen rückt an diesem Tag angesichts der dramatischen Kriegsentwicklung die Solidarität mit Gaza in den Mittelpunkt.



Weltweit wachsen der Widerstand und die Kritik am Völkermord in Gaza durch die israelische Regierung. Die palästinensische Bevölkerung wird mit barbarischer Bombardierung vertrieben. Wir stehen auf für die Solidarität mit Gaza! Nach der Auftaktkundgebung schließt sich eine Demonstration an. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich am offenen Mikrofon mit Rede- und Kulturbeiträgen, mit Plakaten zum Thema, zu beteiligen. Die Aktion steht fest auf antifaschistischer und antirassistischer Grundlage – für Faschisten, Rassisten und religiöse Fanatiker ist bei uns kein Platz.