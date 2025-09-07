Nein zur AfD in Bergkamen: Alle zusammen gegen den Faschismus!

Sofort vereinbarten die Vertreter von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und BergAUF, dies nicht einfach hinzunehmen, sondern der AfD-Hetze mit einer Gegenkundgebung entgegenzutreten. Umgehend wurde eine Veranstaltung in der unmittelbaren Umgebung angemeldet.



Nun drängt die Polizei darauf, einen anderen Standort zu wählen, weiter weg vom AfD-Aufmarsch. Doch inzwischen wurde unser Veranstaltungsort breit bekannt gemacht und auch bei einer IGBCE-Veranstaltung mit den Bürgermeisterkandidaten fand das zumeist großen Anklang. Alle antifaschistischen Kräfte in Bergkamen und der Umgebung sind hiermit aufgerufen, am 12. September, 16.30 Uhr, gegen die AfD zu demonstrieren. Ort: Bergkamen-Mitte, Nordberg-Center. Bringt Fahnen, Flyer usw. mit, damit es bunt wird. Alle gemeinsam gegen den Faschismus!