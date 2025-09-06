Nur organisiert kann man was erreichen

Mieter in einer Straße bei uns sind ganz besonders betroffen. Dort werden Luxussanierungen vorgenommen. Da wird in ein zweistöckiges Haus ein Aufzug eingebaut, was dann die Rechtfertigung dafür ist, dass die Miete verdoppelt wird. Das ist ein wichtiges Thema für die Leute. Bei unserem Treffen haben wir das zum Thema gemacht. Vorher hatten wir öffentlich dazu eingeladen. Praktisch kamen dann plötzlich 15 Betroffene, die das erste Mal da waren, weil ihnen dieses Vorgehen von Vivawest ein Anliegen ist. Die sagen, dass das so nicht mehr weitergehen kann. Wir müssen jetzt was tun.



An dem Abend wurde klar, dass man sich organisieren muss, dass man aber auch einen langen Atem haben muss. Jetzt haben wir die Vorgänge in der Presse öffentlich gemacht und sind mehrfach öffentlich aufgetreten. Bisher hat sich zwar praktisch noch nichts getan. Aber wir machen weiter. Weil: Nur so kannst du was erreichen