Neuseeland
Pflegepersonal organisiert 2-Tage-Streik
Mehr als 36.000 Krankenschwestern, Hebammen und Gesundheitsassistenten im staatlichen Gesundheitssystem in Neuseeland legten am Dienstag und Donnerstag diese Woche die Arbeit niederlegen. Sie fordern eine bessere Bezahlung und Neueinstellungen. Die Mitglieder der Nurses Organisation (NZNO) streikten zwischen 7 und 23 Uhr an allen Standorten, an denen Te Whatu Ora Gesundheits- oder Krankenhausdienstleistungen erbringt, nur Notdienste wurden geleistet. Die Gewerkschaft verhandelt mit dem staatlichen Gesundheitswesen Health NZ (Te Whatu Ora) seit einem Jahr. Bereits Ende Juli wurde ein 24-Stundenstreik organisiert.