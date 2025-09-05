Pressemitteilung
Protest- und Gedenkveranstaltung wegen der sieben Toten bei der Giftmüllexplosion Currenta 2021
Vor kurzem jährte sich zum vierten Mal die Katastrophe in Leverkusen mit sieben Toten und über 30 Verletzten.
Umweltgewerkschaft Köln-Leverkusen
Im Gedenken an dieses Ereignis führt die Umweltgewerkschaft zusammen mit anderen Organisationen am Samstag, dem 6. September 2025, um 12 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz vor dem Rathaus in Leverkusen eine Kundgebung durch.
Dabei geben wir auch unserem Protest Ausdruck, dass die Giftmüll-Verbrennung von Currenta wieder in vollem Umfang betrieben wird und dass die Staatsanwaltschaft nach über vier Jahren noch kein Ergebnis ihrer Ermittlungen zur Unfallursache vorlegen kann.