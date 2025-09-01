Richtfest in Smiling Valley

Diesen Samstag war es soweit. Wir feierten am Rohbau des Jugendzentrums ein tolles Richtfest. Besonders die Kinder hatten sich gut vorbereitet. Eine Gruppe junger Boxer präsentierte mit ihrem Coach ihre Boxkünste. Aber auch eine Tanzgruppe ließ es sich nicht nehmen, ihre Künste zu präsentieren. Top einstudiert, zeigten sie eine Mischung aus Tanz und Gesang und zeigten, was in ihnen steckt.



Gloria, die Vorsitzende des südafrikanischen Marikana-Vereins, sprach als Erste. Lange hatten die Menschen hier auf diesen Moment hingefiebert und alles darangesetzt, dass dieses Jugendzentrum der Jugend hier eine Perspektive bietet. Sie weitete den Blick, dass in der ganzen Welt die Kriege die Zukunft der Jugend zerstören, dass im Gazakrieg Tausende Kinder getötet werden und wir nicht zuschauen werden, dass die Jugend mit Drogen und Alkohol betäubt werden soll. Sie kritisierte auch die eigene Jugend im Dorf, dass sie noch zu unzuverlässig ist und sich das mit dem Zentrum ändern muss.

Während die Regierung nichts für die Jugend tut, bedankte sie sich bei den deutschen Brigadistinnen und Brigadisten, die selbstlos mithelfen, dieses Jugendzentrum zu bauen. Inessa vom Jugendverband REBELL führte aus, dass internationale Solidarität nicht nur Worte sind, sondern dass wir sie hier live leben. So haben auch die Brigadistinnen und Brigadisten sehr viel von den Menschen hier gelernt, unter schwersten Bedingungen zu leben, zu kämpfen und mit viel Lebensfreude die alltäglichen Schwierigkeiten zu meistern. Diese gegenseitige Solidarität prägte bereits frühere Brigaden nach Südafrika, den Kongo und die Kobanê-Brigaden, die ein heute als Geburtsklinik genutztes Gesundheitszentrum in Rojava gebaut hatten.



In Smilling Valley gibt es bereits Jugendliche, die mit nach Gaza gehen wollen, um dort ein Krankenhaus aufzubauen, sobald das möglich ist. Weiter machte Inessa deutlich, dass es im Kapitalismus keine Zukunft gibt und dass deshalb ein anderes System notwendig ist, das für den REBELL der echte Sozialismus ist. Die Diskussion darum sollte auch im Jugendzentrum eine wichtige Rolle spielen.

Viele weitere überbrachten Grüße, wie das Youth Development Projekt, die revolutionäre Jugendorganisation CYL, die Vorsitzende von Smilling Valley und die Bauleitung.



Nachdem der Volleyball, ein Bild von Che Guevara und eine REBELL-Fahne als Geschenk zur Einweihung übergeben worden waren, begannen die Kinder sofort, mit dem Volleyball zu spielen. Ein toller Einstand, um jetzt im Endspurt, in vier Tagen, das Dach fertigzustellen, das uns nochmal alles abverlangen wird.

Viele Grüße aus Smiling Valley.