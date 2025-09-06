Akute faschistische Gefahr
Sachsen-Anhalt: AfD bei Umfrage mit 39 Prozent vorn
Die Meldung geht seit gestern durch die bürgerlichen Massenmedien: Nach einer Umfrage von Infratest dimap, für den MDR, die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme liegt die faschistische AfD ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit 39 Prozent vorn. Das zeigt zweierlei auf: Es unterstreicht die akute faschistische Gefahr, denn die AfD-Faschisten wollen stärkste Fraktion im Parlament werden und setzen darauf, die Regierung zu stellen oder sich an ihr zu beteiligen. Zweitens zeigt es, wie die Partei weiterhin systematisch durch die bürgerlichen Medien gefördert wird. Sie wird wie eine normale Partei behandelt und als Lösung für die Unzufriedenheit der Massen mit der Regierung angeboten. Protest ist aber links und genau dieser berechtigte linke Protest wird von den bürgerlichen Massenmedien zensiert und geschnitten. Er kommt kaum oder gar nicht vor. Die MLPD fordert: Keinen Fußbreit den Faschisten! Keine Stimme für die faschistische AfD! Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen! Sie fordert weiter Zugang für fortschrittliche und revolutionäre Organisationen zu den bürgerlichen Massenmedien!