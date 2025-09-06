Sachsen-Anhalt: AfD bei Umfrage mit 39 Prozent vorn

Was ist eigentlich Sozialismus? Mit Lisa Gärtner! Am morgigen Samstag, dem 6. September, laden wir ins Jugendzentrum Che zum zweiten Abend der Veranstaltungsreihe „Was ist eigentlich Sozialismus?“ ein. Sie wird durchgeführt von Lisa Gärtner, jugendpolitische Sprecherin der MLPD. Diesmal: Was war eigentlich los in der Sowjetunion? Kommt vorbei, diskutiert mit und stellt die Fragen, die euch auf der Seele brennen. Los geht’s um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 3€, ermäßigt 1€. Es gibt leckere Getränke und Snacks vom Che und im Anschluss ab 20 Uhr die monatliche Rebell-Party. Wir freuen uns auf euch!

Die Veranstaltung findet im Jugendzentrum Che statt, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen.