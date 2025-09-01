Puerto Rica
San Juan: Tausenden fordern Ende der US-Kolonie
Mehrere Tausend Menschen demonstrierten am Sonntag in San Juan für die Unabhängigkeit von Puerto Rico von den Vereinigten Staaten. Transparente mit Botschaften wie "Freiheit" und "Ende der Besetzung" prägten den Protestzug. Die Organisatoren knüpften damit an eine jahrzehntelange Tradition antikolonialer Kämpfe an. Seit dem 19. Jahrhundert fordern unterschiedliche Bewegungen die staatliche Souveränität der Karibikinsel. Beim letzten Plebiszit im Jahr 2024 votierten knapp 12 Prozent für die Unabhängigkeit, weitere 30 Prozent für eine "freie Assoziation" mit den USA. Der aktuelle politische Status Puerto Ricos als Freistaat, der 1952 eingeführt wurde, verleiht der Insel zwar einen gewissen Grad an Autonomie sowie eine eigene Regierung und ein Parlament. Dennoch bleiben Bereiche wie Verteidigung, Grenzen und Außenbeziehungen unter der Kontrolle der Vereinigten Staaten.