Israel
Schulboykott gegen Gaza-Krieg
Tausende schulpflichtige Schülerinnen und Schüler in Israel boykottierten am Montag den Unterricht und protestierten vor ihren Schulen und vor Einrichtungen des Bildungsministeriums. Einige Schuleingänge wurden von Aktivisten versperrt. Bereits am Sonntag hatten Dutzende Schüler eine Autobahn blockiert. Die Schülerbewegung fordert ein Geiselabkommen statt der Fortsetzung des Krieges gegen Gaza. Gefordert wird auch ein Ende der Repression an Schulen: Lehrer und Lehrerinnen werden zunehmend unter Druck gesetzt, wenn sie sich öffentlich gegen den Gazakrieg äußern. In den vergangenen Monaten wurden Maßnahmen gegen das Schulpersonal verschärft.