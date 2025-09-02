Schulboykott gegen Gaza-Krieg

Eine pro-palästinensische Demonstration während der 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig am Samstag lenkte die Aufmerksamkeit auf die humanitäre Krise im Gazastreifen. Tausende versammelten sich auf der Barriereinsel Lido, um von der Piazza Santa Maria Elisabetta mit Palästinafalggen zum Palazzo del Cinema zu marschieren. Am Wochenende zuvor hatte Venice4Palestine, eine Organisation italienischer und internationaler Filmschaffender, einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie forderte, dass das Festival die Zerstörung und das Leid verurteilt, die durch die Militäraktion Israels im Gazastreifen verursacht wurden. „Heute findet in Lido di Venezia eines der weltweit wichtigsten Filmereignisse statt, bei dem die reichsten Menschen der Welt versammelt sind, um die Massen von etwas abzulenken, das wir für viel wichtiger halten“, sagte Emilia d’Agnano, eine Studentin aus Venedig, die an der Spitze des Marsches ein Transparent trug.