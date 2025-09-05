Irland
Schulsekretärinnen und Hausmeister streiken
Seit Montag streiken in Irland 2.600 Schulsekretärinnen und Hausmeister unbefristet landesweit für ihrer Forderung nach Aufnahme in das Rentensystem des öffentlichen Dienstes und um weiteren Leistungen wie Krankengeld und Trauerurlaub, Nachdruck zu verleihen. Die Mitglieder der Gewerkschaft Forsa für den öffentlichen Dienst veranstalteten eine kämpferische Kundgebung vor den Büros des Ministeriums für öffentliche Ausgaben in Dublin und forderten, dass Lehrer, Sonderpädagogische Assistenten (SNAs) und anderes Schulpersonal ihre Arbeit während des Streiks nicht übernehmen. Viele SNAs weigern sich, die Streikpostenkette zu durchbrechen. Inzwischen melden vor allem große Schulen, dass sie den Unterricht nicht mehr sicher gewährleisten können und zunehmend Klassen in Fernunterricht geschickt werden.