Solidarität aus Leipzig nach Köln

Sie brachten in einem kurzen Statement ihre Solidarität gegen die Repression der Demonstration zum Weltfriedenstag am 30. August in Köln zum Ausdruck.

Eine Sprecherin versicherte, dass solche Einschüchterungsversuche, wie die stundenlange Einkesselung der Demonstranten, ihren Zweck mit Sicherheit verfehlen werden! Abends wurden die inzwischen freigelassenen Leipzigerinnen und Leipziger gemeinsam herzlich empfangen.