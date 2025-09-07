Verkaufspläne von BP und Evonik stellen Tausende Arbeitsplätze infrage

Seit Monaten werden die Kolleginnen und Kollegen bei BP hingehalten, nachdem bekannt wurde, dass BP die beiden Standorte in Scholven und Horst noch in diesem Jahr verkaufen will. 2.000 Arbeitsplätze stehen infrage, unzählige weitere hängen davon ab. BP will die Raffinerie loswerden, nachdem der Konzern Milliarden Euro Profite einfuhr. „Der Sonderausschuss des Aufsichtsrats muss alle Karten auf den Tisch legen. Was ist geplant? Was heißt es für die Kollegen?“, fordert Carsten Zimmer von AUF Gelsenkirchen.



AUF Gelsenkirchen akzeptiert keinerlei Ausbildungs- und Arbeitsplatzvernichtung – weder bei BP, ZF, Wellpappe, Geldbach, Mäder, Bleistahl, Bridon oder vielen weiteren Betrieben. Wir führen gemeinsam mit den Kollegen den Kampf um jeden Arbeitsplatz und haben Solidarität organisiert.



Wir brauchen keine weiteren Zugeständnisse an den BP-Vorstand. Wohin sie führen, haben wir bei der Vernichtung von 230 Arbeitsplätzen, trotz Zusage der Stadtspitze zur Norderweiterung, gesehen. Wir brauchen umweltfreundliche Arbeitsplätze in Gelsenkirchen. Dafür muss BP investieren!



Sehr genau scheint Evonik die Pläne des BP-Vorstands zu beobachten. Auch sie planen den Verkauf der sogenannten C4-Chemie, mit rund 1.000 Arbeitsplätzen. Übrigens: Evonik gehört zu 46 Prozent der RAG-Stiftung, die seit Jahrzehnten Hunderttausende Arbeits- und Ausbildungsplätze vernichtet hat. Sie ist mit ihrer Politik der verbrannten Erde bis heute dafür verantwortlich, dass keine Ersatzarbeitsplätze geschaffen wurden und werden.



Höchste Zeit umzudenken und die Sache in die eigene Hand zu nehmen! AUF ist eine konsequente Kraft im Kampf für Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Deshalb am 14. September, AUF Liste 10 wählen.

