Serbien
Zehntausende Serben fordern Neuwahlen
In Serbien gingen am Montag Zehntausende Demonstranten auf die Straße und forderten Neuwahlen. In Belgrad beteiligten sich Zehntausende an einem Schweigemarsch im Gedenken an die 16 Toten, die beim Einsturz des Bahnhofdachs von Novi Sad ums Leben kamen. Die Demonstranten machen Korruption für die Katastrophe von Novi Sad verantwortlich und fordern vorgezogene Wahlen, um Präsident Aleksandar Vučić und seine Partei zu stürzen. Demonstrationen gegen das Vučić-Regime und für Neuwahlen gab es auch in Novi Sad, Kragujevac und Aleksinac. Seit zehn Monaten halten die Antikorruptionsproteste an. Am Sonntag hatte es eine Demo von Vučić-Anhängern gegeben. Am Montag befand sich Vučić auf der Reise nach China, um am Treffen der Shanghai-Gruppe teilzunehmen.