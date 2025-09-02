Zimmerwald 2.0 im Wohnzimmer

Das zeigte sich auch in zahlreichen Diskussionen gestern am Rande unserer Kundgebung. Die Menschen machen sich Sorgen ob der Kriegsvorbereitungen durch sämtliche Imperialisten. Und zugleich ist es für viele auch nicht richtig vorstellbar, dass wir hier tatsächlich auf einen dritten Weltkrieg zusteuern.

Diese Unterschätzung hat aber auch den Boden, nicht zu wissen, wie so ein Weltkrieg verhindert werden kann. Und genau deshalb ist die Zimmerwald 2.0 Konferenz so bedeutend. Das Spektrum der Redner, das sich hier zusammenschließt, ist wirklich beeindruckend (Hier kann der Zeitplan mit der Rednerliste als PDF herunter geladen werden).

Ein kleines Event daraus machen

Möglichst viele sollten diese Konferenz verfolgen. Und das geht von allen Orten dieser Welt! Denn über Zoom ist eine Online-Teilnahme möglich. Um nicht allein vor dem Bildschirm zu sitzen, sondern sich direkt mit anderen austauschen zu können und einen geselligen Tag zu verbringen, habe ich jetzt Freunde und Bekannte in mein Wohnzimmer eingeladen.

Wir starten um 9:30 Uhr - zum Frühstück mit Bircher Müsli. Und zum Mittagessen gibt es Zürcher Geschnetzeltes, das eine Freundin für uns alle mitbringt. Damit werden wir auch Spenden für die Konferenz einnehmen. Denn während wir kostenlos im Wohnzimmer sitzen und keinerlei Fahrtkosten haben, bezahlen die Teilnehmer vor Ort 30 Euro und legen zum Teil hunderte oder sogar tausende Kilometer zurück.

Hier gibt es den Gesamtüberblick und alle wichtigen Informationen zur Zimmerwaldkonferenz 2.0!

Hier der Link zur Online-Teilnahme an der Zimmerwald-Konferenz 2.0: https://us02web.zoom.us/j/83922494410?pwd=0pyvec5elhOZQ2qBN5s4qkJ5QS71Ox.1