Zwei Neuerscheinungen: Immer mehr revolutionäre Bücher auch in türkischer Übersetzung!

Der Gesamtband enthält das im Oktober 2023 erschienene Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner. Es ist die Ergänzung zu dem 2014 erschienenen Buch von Stefan Engel „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ Beide sind nun in einer Gesamtausgabe zusammengefasst und werden erstmals in türkischer Sprache veröffentlicht!



Das Buch zeigt: Ein systemverändernder Kampf ist nötig, denn es geht um die Existenz der Menschheit! Dazu werden Leitlinien für ein Programm mit Sofortmaßnahmen vorgestellt. Gegen Überschwemmungen und bisher ungekannte Waldbrände muss sofort etwas Wirkungsvolles getan und dieses erkämpft werden. Um einer Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen so weit wie möglich entgegenzuwirken, ist die Perspektive eines ökologisch geprägten echten Sozialismus die einzige Alternative!



Das nun ebenfalls neu in Türkisch erschienene Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ ist ebenfalls von großer Bedeutung: Es kann nur dann eine echte gesellschaftliche Perspektive geben, wenn der Antikommunismus überwunden wird. Es ist die kleinbürgerlich-antikommunistische Denkweise, die immer wieder dazu führt, den Kapitalismus als Ende der Geschichte zu betrachten und ihn deswegen mit allen Mitteln zu rechtfertigen. Die faschistische Gefahr beschleunigt diese Entwicklung und damit die Gefahr, in einer kapitalistischen Barbarei unterzugehen. Die völkische Ideologie will das korrupte System der Ausbeutung von Mensch und Natur retten. Dieses Buch befasst sich mit den Ursachen des Antikommunismus, seiner Rolle und seinen Methoden in den bürgerlichen Herrschaftsmethoden und arbeitet seine Krise heraus. Es befasst sich aber vor allem auch damit, wie dieser Einfluss des Antikommunismus im Denken der Massen überwunden werden kann. „Keine Chance dem Antikommunismus!“ wird zur Leitlinie jeder politischen Arbeit.

Die türkische Arbeiterklasse und die breiten Massen sind in den vergangenen Monaten immer stärker auf den Plan getreten und stellen sich mit Streiks und Kämpfen mutig gegen das faschistische Erdogan-Regime und die verheerenden Folgen der Weltwirtschafts- und Finanzkrise! Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir ihnen und den türkischen Revolutionären und Marxisten-Leninisten unsere Erfahrungen und Schlussfolgerungen auch in ihrer Sprache zur Verfügung stellen!

Neben den beiden neuen Büchern sind bereits ebenfalls folgende Titel auf Türkisch erschienen:

„Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion“

„Gewerkschaften und Klassenkampf“

„Der Neokolonialismus und die Veränderungen im nationalen Befreiungskampf“

„Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung“

„Neue Perspektiven für die Befreiung der Frau – eine Streitschrift“

„Götterdämmerung über der 'neuen Weltordnung'“

„Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“

„Sozialismus am Ende?“

sowie die beiden hochaktuellen Broschüren „Über die Herausbildung neuimperialistischer Länder“, „Der Ukrainekrieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems“, „Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?“ und das Parteiprogramm der MLPD!



