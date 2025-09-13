Antifaschistisch, bunt und laut

Omas gegen Rechts, Antifa, AWO, Bürgerinnen gegen rechts, BergAUF Bergkamen, B'90/Grüne, Die Linke, IGBCE, Jugendverband REBELL, MLPD, Volt - alle waren mit ihre Fahnen gut sichtbar. Auch Mitglieder und Funktionsträger der SPD und der Alevitischen Gemeinde waren aktiv dabei. Zahlreiche kurze und knackige Ansprachen deckten den faschistischen Charakter der AfD auf entlarvten ihre Demagogie, mit der sie sich als „normale konservatie Partei“ tarnen will.

Moderiert von einem Vertreter der Linken und einer Vertreterin von BergAUF wurde die AfD, die ihren Stand mit – laut Polizei - maximal 100 Teilnehmern in Hörweite hatte, kräftig übertönt mit Liedern und antifaschistichen Parolen. Zahlreiche Teilnehmer nahmen die gute Gelegenheit wahr, am offenen Mikro zu sprechen. Gut wurde begründet, warum das Verbot der AfD auf der Grundlage des Grundgesetzes und des Potsdamer Abkommens jetzt durchgesetzt werden muss, um ihre Übernahme von Machtpositioinen und Ämtern zu stoppen.

In kurzen Statements sprachen viele demokratische Kräfte über die verschiedensten Beweggründe für ihre Teilnahme und die weiteren Ziele. Aus vielen Kehlen schallte textsicher das „Steigerlied“ bis weit hinüber. Gelöst und bester Stimmung mit Tanz und internationalen Liedern ging die sehr erfolgreiche Aktion, nachdem die AfD verschwunden war, ihrem Ende entgegen. Aber nicht ohne sich zu verabreden, wie auf diesem Erfolg aufgebaut und die antifaschistsche Einheit weiter gestärkt werden kann.