Iran
Arak: Arbeiter bei IRALCO streiken seit sieben Wochen
Der Streik von rund 4.000 Beschäftigten der Arak Aluminium Company (IRALCO) ging am Mittwoch in die siebte Woche. IRALCO ist einer der größten Aluminiumhersteller des Iran. Der im August begonnene Streik hat die Produktion in dem staatlichen Werk lahmgelegt. Zu den Forderungen der Arbeiter gehören die regelmäßige Zahlung der Löhne, modernere Ausrüstung und höhere Sicherheitsstandards. Die Beschäftigten fordern außerdem die Entlassung des Unternehmenschefs und des Sicherheitschefs. Sie werfen dem derzeitigen Manager vor, die Sicherheitsstandards nicht eingehalten zu haben, was zum Tod von zwei Arbeitern geführt habe.