Philippinen
Arbeiter protestieren gegen Entlassungen bei Wyeth
Die Gewerkschaft der Mitarbeiter von Wyeth kritisiert ein neues Konzept des Unternehmens für den Fabrikbetrieb. Nach Ansicht der Gewerkschaft führt das Konzept zu einer höheren Arbeitsbelastung, zu Versetzungen in andere Produktionsbereiche und möglicherweise zu Entlassungen. Der Plan zur Einführung des neuen Konzepts entstand, nachdem die Gewerkschaft während Verhandlungen eine Lohnerhöhung über drei Jahre, zusätzliche Sozialleistungen und die Festanstellung von Leiharbeitern forderte.