Belgien
Brüssel: Zehntausende bei Solidaritäts-Demo für Gaza
Am Sonntag organisierten mehr als 200 Organisationen, darunter Oxfam, Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International, Greenpeace und Save the Children in Brüssel eine Solidaritätsdemonstration für Gaza unter dem Titel "Red Line for Gaza". 110.000 Menschen beteiligten sich. Gefordert wurden schärfere Sanktionen von der belgischen Regierung und der EU insgesamt gegen die Netanjahu-Regierung und ihre mörderische Politik gegen die Palästinenser. Vergangene Woche hatte Belgiens Außenminister erklärt, die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union sei aufgrund ihrer Untätigkeit „am Zusammenbrechen“ und die Anerkennung des Staates Palästina angekündigt.