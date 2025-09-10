Die Bergleute unserer Stadt haben keine Lebensgrundlage mehr

„Guten Tag, ich befinde mich derzeit in einer sehr schwierigen Lage. Aufgrund des Krieges ist unser Bergwerk geschlossen, und die Bergleute, die in unserer Stadt leben, haben praktisch keine Lebensgrundlage mehr. Es gibt nur ein einziges Bergwerk für die ganze Stadt, und selbst das arbeitet nur mit großen Unterbrechungen.

In dieser schwierigen Situation sind wir gezwungen, nach Wegen zum Überleben zu suchen.“

Er entschuldigt sich dafür, dass er nicht häufiger schreibt und Mails oft länger nicht beantwortet. Das Geld zu Hause reicht oft nicht, um die Internetverbindung zu bezahlen: „Aber ich bleibe mit euch in Kontakt!“

Die Bergarbeiter und ihre Familien in der Ukraine brauchen unsere Solidarität und Unterstützung!