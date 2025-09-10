"Die Revue vom REBELL war klasse. Kurz und prägnant hat sie alles auf den Tisch gebracht, was man wissen muss über die Geschichte des Ruhrgebiets.

Heute konnte man das beim Tribunal noch mal vertiefen – diese ganzen Zusammenhänge an Verbrechen, die die RAG so verübt. Die Kollegen bei Thyssenkrupp Duisburg brauchen diese Erfahrungen genau jetzt, um ihren Kampf zu organisieren."

Die Dokumentation des Tribunals kann ab Freitag in der Horster Mitte für 15 Euro erworben werden, natürlich auch für den Weiterverkauf!