"Feuergipfel": Israel greift Katar an

Der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtete unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter, dass US-Präsident Donald Trump dem Angriff vorab zugestimmt habe. Er habe dann Katar vorgewarnt. Das stimmt wohl - die Warnung erreichte Katar nur leider ungefähr zur selben Zeit, wie die israelischen Bomben.

Dabei hat das imperialistische Israel nicht nur einen Staat völlig unprovoziert angegriffen - Katar ist ein neuimperialistisches Land, ein Verbündeter der USA und immer wieder auch Israels selbst. Gemeinsam mit Ägypten und den USA war es Katar, das die Friedensgespräche zwischen der israelischen Führung und den Vertretern der Palästinenser geführt hat. Israels Angriffe habe ein Wohngebiet getroffen, in dem Mitglieder des politischen Büros der Hamas wohnten, erklärte der katarische Außenamtssprecher al-Ansari. Um diesen Angriff durchzuführen, muss Israel die Zustimmung gehabt haben, den Luftraum weiterer arabischer Länder zu nutzen. Kurzum: das zionistische Regime in Israel hält sich an keinerlei internationales Recht mehr. Es ist derzeit der konkrete Hauptaggressor mit Angriffskriegen auf Gaza, Syrien, Jemen, Libanon. Die diplomatischen Beziehungen müssen abgebrochen werden! Die Völkermord-Politik in Gaza und zunehmend auch im Westjordanland muss geächtet werden!

Als Begründung gab das israelische Militär an, man wolle die Hamas-Verantwortlichen für das Attentat in Tel Aviv zur Rechenschaft ziehen, bei dem zwei Menschen starben. Der israelische Angriff muss aber schon länger vorbereitet worden sein oder die Pläne zumindest in der Schublade gelegen haben. Chalil Al-Haja soll getötet worden sein; er ist der höchste Hamas-Führer im Ausland, der auch die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe leitet. Al-Haja hielt sich die meiste Zeit in Katar auf. Also: es wurde nicht nur ein Teil der Hamas-Führung angegriffen - es waren die Führer der Hamas-Delegation bei den Friedensverhandlungen, die die israelische Regierung als Ziel ihrer Angriffe ausgewählt hatte. Damit sind die Waffenstillstandsverhandlungen fürs erste gestorben, die von der faschistischen Netanjahu-Regierung nie ernsthaft verfolgt wurden. Das ist eine Provokation auch gegen die Teile der Herrschenden die noch Interesse an Friedensverhandlungen hatten.



Das Attentat in Tel Aviv auf die Bushaltestelle traf israelische Werktätige und liefert so der zionistisch-faschistischen Regierung unter Netanjahu einen willkommenen Vorwand. Die MLPD lehnt gegen die Massen gerichtete Anschläge ab; sie schaden der antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront der Arbeiter über Grenzen und Religionen hinweg, für die der proletarische Internationalismus eintritt. Die Hamas ist keine fortschrittliche Kraft. Wie jetzt wieder verstärkt Thema wird, wird sie massiv auch finanziell von Katar unterstützt, ebenso von der Muslimbruderschaft und damit dem faschistischen türkischen Regime. Ursprünglich wurde sie als faschistische Kraft auch von Israel selbst gegen säkulare, fortschrittliche und revolutionäre Kräfte in Palästina gefördert. Auch aktuell erklärt Katar zu seiner Verteidigung gegen Israel, alle Geldflüsse an die Hamas seien mit Israel abgesprochen gewesen.

Aber wir sagen klipp und klar: Hauptverantwortung für den Terror in der Region hat die skrupellose imperialistische Großmachtpolitik Israels, die ohne die jahrzehntelange Hochrüstung und Unterstützung durch die USA und die EU-Staaten, vor allem Deutschland, so nicht denkbar wäre.