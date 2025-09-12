Flohmarkt: Es darf wieder getrödelt werden

Passend zum Beginn des Herbstes lädt die Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst zu einem schönen Weinfest ein. Am 18. Oktober ab 15 Uhr wird es einen Weinausschank mit Verkauf und Verkostung, einen schönen Herbstbazar und eine interessante Ausstellung über den Ringer und Kommunisten Werner Seelenbinder geben. Der Weinausschank mit Verkauf und Verkostung findet mit Winzern vom Weingut Schmitt aus Rheinhessen und vom Weingut Winkler aus Württemberg statt. Dabei ist natürlich auch ein Weinexperte von People to People. Dazu gibt es eine Feuerschale und schöne Musik. Außerdem wird es einen leckeren Zwiebelkuchenwettbewerb mit Federweißem geben. Die Ausstellung „Werner Seelenbinder – Ringer – Kommunist – Staatsfeind“ mit Professor Dr. Oliver Rump freut sich auf die Besucher.



Hier gibt es den Flyer zum Fest