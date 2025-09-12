Horster Mitte, Gelsenkirchen
Flohmarkt: Es darf wieder getrödelt werden
Am Samstag, 18. Oktober, findet von 10 Uhr bis 16 Uhr der beliebte Flohmarkt rund um die Horster Mitte in Gelsenkirchen statt. Fans guter, gebrauchter Kleidung, Spielzeuge, Bücher etc. sind wieder herzlich eingeladen. Der Flohmarkt findet rund um die Horster Mitte, Schmalhorststraße 1, 45899 Gelsenkirchen, statt. Für leckeres Essen, vom Grill und vegetarisch, ist gesorgt.
Die Anmeldungssformalitäten finden Leserinnen und Leser auf dem anhängenden Flyer.