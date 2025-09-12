Fraktion BergAUF lehnt jede Änderung der Grundsteuer-Erhebung ab

Randbemerkung: Die Dividendensumme für Aktionäre hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt und stieg 2024 auf die Rekordsumme von 53,8 Mrd. Euro (1). Das Defizit von 6,8 Mrd. Euro, das die Kommunen 2024 verzeichneten (2), könnten also die Aktienbesitzer sozusagen aus der Portokasse bezahlen – wenn sie denn wollten! Wollen sie aber nicht! Stattdessen sollen nun die Massen zur Kasse gebeten werden!

Die Bundesregierung hat dazu das sogenannte Scholz-Modell erlassen, Scholz war damals Bundesfinanzminister. Den Ländern wurde eingeräumt, der Bundeslösung zu folgen oder eigene Lösungen festzulegen.

Die NRW-Landesregierung schloss sich bei der Erhebung der Grundsteuer durch die Kommunen dem Scholz-Modell an. Auf die Kommunen wurde dann die Entscheidung abgewälzt, entweder die Grundsteuer-Messbeträge für private bzw. gewerbliche Immobilien zu splitten oder für beide die gleichen Hebesätze anzuwenden.

Nun haben Wohngrundstücke in den vergangenen Jahrzehnten einen höheren Wertzuwachs erfahren als Geschäftsgrundstücke. Wie verlangt, wurden für Wohnimmobilien aktuelle statistische Daten erhoben, für Gewerbeimmobilien dagegen nicht! Für diese kann also keine aktuelle Bewertung durchgeführt werden. Warum eigentlich? Wo es doch das Verfassungsgericht vorgeschrieben hatte! Daher orientiert sich die Grundsteuer hier am vereinfachten Sachwertverfahren (3). Folglich werden Gewerbeimmobilien weniger belastet als Wohnimmobilien.

Da die Grundsteuer für Wohnimmobilien in aller Regel von denen zu bezahlen ist, die die Immobilie bewohnen, also von Eigenheimbesitzern und Mietern, wird dies bei gleichen Hebesätzen zu einer Erhöhung der Mietnebenkosten führen. Dabei sind schon jetzt die Mietpreise extrem hoch und die Nebenkosten aufgrund drastisch erhöhter und weiter steigender Energiekosten bald unbezahlbar. Angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten und angekündigter Arbeitsplatzvernichtung bei ThyssenKrupp oder BAYER wissen schon heute viele Familien nicht, wie sie die Mieten bezahlen sollen.



Deshalb forderte BergAUF im Stadtrat, von der Möglichkeit des Splittings bei der Festsetzung der Hebesätze Gebrauch zu machen, wie es zum Beispiel die Stadt Lüdenscheid macht, um die Belastung für die Bevölkerung zu mindern.



Auch wenn allerorten das Gespenst an die Wand gemalt wird, dies könne dann von Gerichten wieder gestoppt werden und die Kommunen stünden dann ganz ohne Grundsteuereinnahmen da.



Sollte es zu solchen unsinnigen, massenfeindlichen Urteilen kommen, wird man Wege finden, damit umzugehen. Lassen wir uns also von solchen Drohkulissen nicht dazu verleiten, selbst mit massenfeindlichen Beschlüssen voranzugehen, die die Mieter und Kleineigentümer strangulieren!

Um die Widersprüche nicht zu eskalieren, schlug die Bergkamener Verwaltung vor, den Hebesatz beim bisherigen Niveau zu belassen. Sie geht davon aus, dies würde die Grundstücksbesitzer und damit auch die Mieter entlasten. Da aber die neue Festlegung der Steuermessbeträge in tausenden Fällen noch gar nicht erfolgt ist, lässt sich eine solche Prognose kaum treffen. Außerdem ist für 2026 eine Anhebung des Hebesatzes geplant. Klar dürfte sein, dass die neue Festlegung durch die Finanzämter vor allem für ältere Gebäude zu einem höheren Grundsteuermessbetrag führen wird und damit schon bei gleichem Hebesatz zu einer höheren Grundsteuer.



Somit entpuppt sich die angeblich wegen „Ungerechtigkeiten“ geforderte Änderung der Grundsteuerberechnung als groß angelegtes Projekt der Umverteilung aus den Taschen von privaten Hausbesitzern und Mietern zugunsten der Besitzer von Gewerbeimmobilien – allen voran natürlich für Großkonzerne wie Bayer mit riesigen Gewerbeflächen und -gebäuden.



BergAUF wird jedenfalls jede irgendwie geartete Erhöhung der Grundsteuer B für Wohnimmobilien ablehnen und fordert alle Fraktionen auf, dies ebenfalls zu tun!