Fünf-Tage-Tour zum Geburtsort Buddhas und in den Chitwan-Nationalpark

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Theoretischen Seminars in Nepal im November 2025, liebe Reisefreudige,

wir freuen uns, dass wir neben unseren Trekking-Touren noch eine weitere Reise im November/Dezember 2025 in Nepal anbieten können. Diese Tour beginnt am 30.11.25 früh morgens. Es geht von Kathmandu mit einem Jeep nach Lumbini im Süden von Nepal. Dort findet die erste Übernachtung statt.

Am 1.12.25 geht es weiter zu Buddhas Geburtsort (UNESCO-Weltkulturerbe) und zum Tempel Maya Devi und weiter in den Chitwan-Nationalpark für einen Aufenthalt bis zum 4.12.25. Zwei ganze Tage habt ihr die Gelegenheit, per Einbaum auf dem Fluss und auf Dschungelausflügen zu Fuß oder mit dem Jeep den Urwald zu erkunden. Ihr seht Krokodile, Panzernashörner und mit Glück die scheuen Tiger. Ein Besuch in einer Elefanten-Aufzuchtstation und/oder ein Besuch des Museums der Tharu-Comunity sind geplant und an einem Abend das Tharu-Village-Kulturprogramm.

Am 4.12.25 geht es zurück nach Kathmandu, Ankunft abends, Rückflug am 5.12.25.

Preis pro Person im Doppelzimmer: 550 Euro, Aufschlag für Einzelnutzung des Doppelzimmers: 50 Euro

Im Preis enthalten: Alle Fahrten per Jeep, Übernachtungen in Lodges, Doppelzimmer mit Bad, alle Mahlzeiten, Wasser und Tee (weitere Getränke extra bezahlen)

Anmeldeschluss: 1.10. 2025

Bei Interesse bitte melden bei reisen@people-to-people.de oder telefonisch: 0209-1776560. Wir senden dann Anmeldeunterlagen

30.11. – 5.12.25

Teilnehmer: mindestens 6, höchstens 9

Das Reiseangebot im pdf-Format