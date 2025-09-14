Gebührender Abschluss eines attraktiven und überzeugenden Wahlkampfs!

Lisa Wannenmacher von NV AUF geht's schreibt an Rote Fahne News: "Die Vorfreude auf unsere gemeinsame Wahlfete von NV AUF geht's und AUF RUHR ist gross. Obwohl wir das Wahlergebnis noch nicht kennen, haben wir einen erfolgreichen Wahlkampf hingelegt. Noch in letzten Tagen spürten wir den Hunger vieler Leute nach Klarheit und Bewusstheit. Sie wandten sich an uns mit Fragen zum Parlamentarismus, zur Rolle der RAG und wollten Infos zu bestimmten Vorhaben der Stadt. Nach einer antikommunistischen Attacke bekräftigte einLeser unsere Überparteilichkeit und weltanschauliche Offenheit. Er schreibt: 'Von Religion bis Revolution ist genau richtig. Ich wähle euch.'

Wenn jetzt noch das Stimmenergebnis entsprechend dem Zuspruch ausfällt, dann würde das unseren anziehenden Wahlkampf einen gebührenden Abschluss geben. Doch das haben wir nicht alleine in der Hand.

Auf der Startseite von Rote Fahne News sind übrigens eine ganze Reihe schöner Videos aus dem Kommunalwahlkampf versammelt