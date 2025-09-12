Generation-Z-Bewegung verurteilt „terroristische“ Ausschreitungen

Die Gen-Z-Gruppen, die die Demonstrationen ursprünglich anführten, haben die Zerstörungen (wie das Anzünden von Gebäuden oder Angriffe auf Politiker) als „Hijacking“ bezeichnet und sich davon ausdrücklich distanziert. Vandalismus sei das Werk „unidentifizierter Terroristen“.¹

Medien berichten, dass dabei auch royalistische Slogans wie „Return of the King“ skandiert wurden. Königstreue forderten eine Rückkehr zu einem reaktionären, religiös ausgerichteten Hindu-Staat. Es gab Versuche, in den ehemaligen Königspalast einzudringen, was zu Zusammenstößen mit der Polizei führte.²

Andere Medien weisen darauf hin, dass die „Eskalation“ „auf koordinierte

Elemente“ hindeutet, die über die Gen-Z-Agenda hinausgehen.³

