Doha
Israel führt Militär-Attacke in Katar durch
Nach israelischen Angaben galt der Militärschlag der Hamas-Führung, die von Katar aus operiere. Ob es Tote und Verletzte gab, war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Der aggressive Kriegstreiber Israel kennt in seinem Streben nach einem Großisrael und der Vorherrschaft in der ganzen Region offensichtlich keine Grenzen mehr. Er führt Krieg im gazastreifen, im Westjordanland, hat den Iran angegriffen, im Jemen und in Syrien Ziele bombardiert. Sofortiges Ende des Völkermords im Gaza! Stopp den völkerrechtswidrigen Militärattacken durch die israelische Regierung!