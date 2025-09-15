Kenntnisreich - mutig - aber Schlussfolgerungen krass verharmlosend

Das Thermometer zeigte 35 Grad, als ich im Urlaub das Buch von Sven Plöger zur Hand nahm.



Dem bekannten „Wetterfrosch“ gebührt großes Lob für das sehr fachkundige, kenntnisreiche und gleichzeitig gut verständliche bzw. mit Herzblut geschriebene Buch, mit dem Anspruch, dass endlich die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Die sehr differenziert dargelegten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den folgenden über 300 Seiten belegen die dramatisch anwachsende Gefahr zweifelsfrei, dass die Erde in absehbarer Zeit (er spricht von 100 Jahren) für Menschen nicht mehr bewohnbar ist, wie er gleich am Anfang betont (Seite 27).



Gleichzeitig gehört ihm das Buch um die Ohren geschlagen, denn in einer unglaublichen Naivität und Weltfremdheit hält er eisern daran fest, dass die weitgehenden und hoch dringenden Maßnahmen verwirklicht werden könnten, ohne grundlegende gesellschaftliche Veränderung. Und das, obwohl er reihenweise Beschlüsse der EU, der Bundesregierung, internationaler Gremien sowie die Machenschaften internationaler Konzerne zerpflückt, entlarvt und anprangert; wie sie entgegen aller – seit Jahrzehnten bekannter – wissenschaftlicher Erkenntnisse der Klimaforschung weiterhin die Klimakatastrophe anfeuern.



Es ist unmöglich, uns vor dem Untergang in einer Klima- und Umweltkatastrophe zu retten, wenn man nur die Physik der Klimaentwicklung wissenschaftlich betrachtet. Er muss ebenso die gesellschaftliche Entwicklung und deren Gesetzmäßigkeiten wissenschaftlich bearbeiten.

Beides hat das 2014 herausgegebene Buch von Stefan Engel, Redaktionsleiter des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, „Katastrophenalarm! – Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ getan - 2023 ergänzt durch das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ Darin wird festgestellt, dass die Umweltzerstörung gesetzmäßiger Teil der kapitalistischen Produktionsweise geworden ist und nur eine sozialistische Weltgemeinschaft die bereits begonnene Umweltkatastrophe stoppen kann. So gründlich, wie Sven Plöger sein Buch erarbeitet hat, ist kaum anzunehmen, dass er diese Veröffentlichungen nicht kannte.