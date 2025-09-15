Zum neuen Buch von Sven Plöger
Kenntnisreich - mutig - aber Schlussfolgerungen krass verharmlosend
Ein Leser aus Wilhelmshaven rezensierte für Rote Fahne News das Buch "Zieht euch warm an! Es wird noch heißer" des bekannten Metereologen Sven Plöger.
Das Thermometer zeigte 35 Grad, als ich im Urlaub das Buch von Sven Plöger zur Hand nahm.
Dem bekannten „Wetterfrosch“ gebührt großes Lob für das sehr fachkundige, kenntnisreiche und gleichzeitig gut verständliche bzw. mit Herzblut geschriebene Buch, mit dem Anspruch, dass endlich die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Die sehr differenziert dargelegten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den folgenden über 300 Seiten belegen die dramatisch anwachsende Gefahr zweifelsfrei, dass die Erde in absehbarer Zeit (er spricht von 100 Jahren) für Menschen nicht mehr bewohnbar ist, wie er gleich am Anfang betont (Seite 27).
Gleichzeitig gehört ihm das Buch um die Ohren geschlagen, denn in einer unglaublichen Naivität und Weltfremdheit hält er eisern daran fest, dass die weitgehenden und hoch dringenden Maßnahmen verwirklicht werden könnten, ohne grundlegende gesellschaftliche Veränderung. Und das, obwohl er reihenweise Beschlüsse der EU, der Bundesregierung, internationaler Gremien sowie die Machenschaften internationaler Konzerne zerpflückt, entlarvt und anprangert; wie sie entgegen aller – seit Jahrzehnten bekannter – wissenschaftlicher Erkenntnisse der Klimaforschung weiterhin die Klimakatastrophe anfeuern.
...
Es ist unmöglich, uns vor dem Untergang in einer Klima- und Umweltkatastrophe zu retten, wenn man nur die Physik der Klimaentwicklung wissenschaftlich betrachtet. Er muss ebenso die gesellschaftliche Entwicklung und deren Gesetzmäßigkeiten wissenschaftlich bearbeiten.
Beides hat das 2014 herausgegebene Buch von Stefan Engel, Redaktionsleiter des theoretischen Organs der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, „Katastrophenalarm! – Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ getan - 2023 ergänzt durch das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ Darin wird festgestellt, dass die Umweltzerstörung gesetzmäßiger Teil der kapitalistischen Produktionsweise geworden ist und nur eine sozialistische Weltgemeinschaft die bereits begonnene Umweltkatastrophe stoppen kann. So gründlich, wie Sven Plöger sein Buch erarbeitet hat, ist kaum anzunehmen, dass er diese Veröffentlichungen nicht kannte.
Plögers Buch gibt eine lehrreiche und gut verständliche Einführung in das hochkomplexe Klimageschehen – man staunt, was man heute alles weiß! Man merkt ihm die Empörung an, wenn er berichtet, dass die wesentlichen Dinge seit 40 Jahren bekannt sind.
...
In meinen Augen muss man sich alle Erkenntnisse, die Plöger so kenntnisreich darlegt, zu eigen machen. Kritisch gelesen liefert es viele Fakten und Argumente für einen wirkungsvollen Umweltkampf. Aber die Menschheit darf sich keinesfalls von der auch von Plöger so wortreich verbreiteten Illusion ausbremsen lassen, sich auf Änderungen im persönlichen Umfeld zu beschränken. Das kapitalistische, das imperialistische Weltsystem muss zugunsten einer Gesellschaftsordnung überwunden werden, in der die Einheit von Mensch und Natur die Grundlage ist. Das kann nur ein echter Sozialismus, die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt sein, wofür wir schon heute eintreten und kämpfen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen nicht in einer globalen Umweltkatastrophe untergehen wollen und die notwendigen revolutionären Veränderungen durchkämpfen werden.