Festival Cinema Italia 2025

Das italienische Kino bringt immer wieder sehenswerte neue Filme. Die fortschrittliche und kulturell hochstehende Tradition im italienischen Film konnte auch die jetzige Regierung unter der Faschistin Giorgia Meloni nicht ausrotten.

Der Film Anna (2024) von Marco Amenta – gedreht nach wahren Begebenheiten - schildert den mutigen Kampf einer Bäuerin und Hirtin in Sardinien um ihre Existenz und den Schutz der Natur gegen skrupellose Bauspekulanten und Immobilienhaie. Ein Blick ins Programmheft lohnt sich allemal: www.cinema-italia.net

Als Hommage an Francesco Rosi zu seinem 10. Todestag wird Le mani sulla citta – Hände über der Stadt gezeigt. Für diesen Klassiker des Neorealismus erhielt er bei den Filmfestspielen in Venedig 1963 den goldenen Löwen. Ein Wohnhaus stürzt in einem Arbeiterviertel Neapels ein. Nicht die Folge eines Erdbebens. Der Film entlarvt skrupellose Immobilienspekulanten im Bund und auch in Personalunion mit korrupten Politikern als die wahren Schuldigen. Der Film ist 61 Jahre vor „Anna“ entstanden. Das Thema ist aktueller denn je.