Kundgebung gegen den Anschlag auf die Sumud-Flotilla und Solidarität mit Gaza

Kräfte aus dem Bündnis Waffenlieferung stoppen, viele junge Menschen gerade von Young Struggle, Zora und weitere versammelten sich direkt gegenüber dem Hamburger Hafen. Die MLPD informierte mit einem Abdruck von Rote Fahne News-Artikeln über den völkerrrechtswidrigen Angriff Israels auf Katar und den Anschlag auf die Solidaritätsflotte nach Gaza.

Der Platz war auch mit vielen Touristen belebt, da ab Freitag die Cruise-Days gefeiert werden. Eine Werbeshow für die Kreuzfahrttouristik. Die Genossinnen und Genossen von Young Struggle waren auch deshalb persönlich betroffen, weil einige von ihnen sich an Bord der Schiffe befinden. Die Arbeiter, die für die Cruise-Days einen naheliegenden Stand aufbauten begrüßten ausdrücklich die Aktion (auch wenn wir ihnen etwas den Durchgang nahmen). Das drückt auch aus, wie die Sympathien weiter für die Solidarität mit Gaza und die Kritik am Völkermord gewachsen sind.