Großbritannien
London: 200.000 protestieren gegen Gazakrieg
Am Samstag fand in London die 30. landesweite Demonstration gegen die anhaltende Zerstörung des Gazastreifens statt. Bis zu 200.000 Teilnehmer versammelten sich am Russell Square im Norden der Hauptstadt, marschierten durch die Londoner Innenstadt und beendeten ihre Demonstration mit einer Kundgebung in Whitehall – direkt neben der Residenz von Premierminister Starmer in der Downing Street. Die Demo forderte ein Ende der britischen Unterstützung für Israels Gazakrieg. Die Kundgebung fand nur wenige hundert Meter vom Parliament Square entfernt statt, wo zur selben Zeit die Metropolitan Police eine stundenlange Operation durchführte - nämlich fast 900 Menschen festzunehmen, die Schilder Trugen mit “I oppose genocide, I support Palestine Action.” Damit stieg die seit dem am 5. Juli erlassene Verbot von Palestine Action Verhafteten auf mindestens 1.444.