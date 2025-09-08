Mailand: Massenprotest nach Räumung von Kulturzentrum

Zwischen 20.000 und 50.000 Menschen demonstrierten am Samstag in Mailand gegen die Räumung des autonomen Zentrums "Leoncavallo" am 21. August durch die Polizei. Die Räumung war vom Innenministerium der Meloni-Regierung angeordnet worden. Es hatte seit 50 Jahren eine wichtige soziale und kulturelle Funktion in der Stadt. Zu dem Protest aufgerufen hatten verschiedene Stadtteilinitiativen, Gewerkschaften und diverse Politiker. Die Demonstration richtete sich gegen Gentrifizierung, Korruption und Baumafia und stand unter der Parole "Hände weg von unserer Stadt! - gegen die Stadt der Bosse!" Bei der Ankunft des Demozugs am Mailänder Dom wurde gemeinsam getanzt, gefeiert und Parolen wurden skandiert.