„Man muss selber aktiv werden“

Ich meine, es ist natürlich so, dass AUF-Ruhr aus dem Wissen heraus entstanden ist, dass man selber aktiv werden muss. Also wer etwas verändern will, muss aufstehen, und wer etwas verändern will, muss sich organisieren. AUF-Ruhr ist ein Projekt, das dazu beitragen soll, dass die Organisierung von Widerstand und Protest im Kampf um eine bessere Zukunft vorankommt.

Ich selber sehe mich als Sprachrohr dieser Bewegung und werde natürlich auch Kenntnisse, die ich aus Prozessen oder der Beschäftigung mit Gesetzen habe, einbringen. Aber nicht als Anwalt, sondern als jemand, der in dieser Organisationsform aktiv ist und der aufgrund seiner Mitgliedschaft in der MLPD vielfältige Erfahrungen hat.