Mieterinitiative Vivawest Leverkusen „Viva Maria 36“: Erfolg - das hat sich gelohnt!

Vivawest hat die ganze Straße vor einigen Jahren aufgekauft und führt seither dort in den 60 Jahre alten Wohnungen – vormals Bayer - Modernisierungen durch, was sehr nützlich ist, aber auch Mieterhöhungen zur Folge hat. Neue Fenster, neue Türen, neue Isolierungen der Außenwände – das alles brachte viel Dreck und Lärm für die Mieter mit sich.

Großzügig bot Vivawest den Betroffenen daher vor drei Jahren an, diese Einschränkungen durch den Erlass einer monatlichen „Gesamtmiete“ zu versüßen. Aber: Dieses Jahr wurde nicht die Gesamt-, sondern nur die Kaltmiete erlassen. Mitglieder der Initiatve klagten das ein, erst einer, dann immer mehr: So sah sich Vivawest schließlich jetzt dazu gezwungen, allen, mehreren hundert Mietern, nicht nur die Kaltmiete, sondern auch die kompletten Nebenkosten zu erstatten. Das sind für jeden Mieter 250 bis 400 Euro!

„Viva Maria 36“ ist jetzt bei den Anwohnern sehr beliebt; ein Stadtteilfest ist in Vorbereitung!